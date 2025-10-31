Soliera, Riccio (FdI): “Spreco d’acqua inaccettabile nonostante le segnalazioni della cittadinanza”

SOLIERA - Nota stampa di Francesco Riccio, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Soliera:

"Nell’ultimo periodo numerosi cittadini di Soliera hanno segnalato il funzionamento degli impianti di irrigazione pubblica anche in giornate di pioggia. Una situazione che desta forte preoccupazione e che rappresenta un evidente spreco di una risorsa preziosa come l’acqua. In un periodo storico in cui tutti siamo chiamati a un uso responsabile delle risorse idriche, gli impianti comunali continuino a funzionare senza alcun controllo, irrigando aiuole e spazi verdi anche quando non ce n’è alcun bisogno. Le segnalazioni dei cittadini sono numerose, ma a oggi non si registrano interventi risolutivi.

Riccio sottolinea come lo spreco d’acqua non sia solo un problema ambientale, ma anche economico: “Ogni litro d’acqua disperso inutilmente rappresenta un costo per la collettività. È dovere dell’amministrazione verificare il corretto funzionamento dei sistemi di irrigazione e attivare i dispositivi di risparmio idrico. Non possiamo chiedere ai cittadini di risparmiare acqua se poi il Comune per primo dà il cattivo esempio, Soliera merita una gestione più efficiente, più sostenibile e più rispettosa delle risorse ambientali; in quanto da anni sentiamo parlare di sostenibilità e di uso consapevole dell’acqua, ma se poi il Comune non dà il buon esempio, ogni appello al risparmio perde di credibilità. L’acqua è un bene primario, non inesauribile. Ogni spreco è una ferita ambientale e anche un danno economico per la collettività. Fa specie constatare che i partiti che sostengono l’attuale maggioranza si dichiarino, a parole, attenti all’ambiente e al risparmio idrico, ma nei fatti si comportino in modo del tutto contrario. È facile parlare di sostenibilità durante le campagne elettorali o nei comunicati istituzionali, ma ciò che conta davvero sono le azioni concrete, e anche in questo caso il Comune di Soliera sta dando un pessimo esempio".