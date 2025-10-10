Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
MIRANDOLA - Dopo il grande entusiasmo raccolto nella stagione 2024/2025, l’Amministrazione comunale è felice di riportare sul grande schermo emozioni, risate e storie per tutti, con una nuova edizione della rassegna cinematografica pensata per le famiglie: “Il Cinema a Mirandola”.
L’ingresso è libero e gratuito, senza obbligo di prenotazione né limiti di età: un’occasione per godersi insieme la magia del grande schermo… finalmente a Mirandola!
Calendario delle proiezioni:
-
Lunedì 13 Ottobre 2025 – ore 17:30
Il Robot Selvaggio
-
Domenica 16 Novembre 2025 – ore 17:30
Elemental
-
Lunedì 8 Dicembre 2025 – ore 17:30
Wonka
-
Lunedì 26 Gennaio 2026 – ore 17:30
Inside Out 2
-
Domenica 22 Febbraio 2026 – ore 17:30
Valentina
-
Domenica 22 Marzo 2026 – ore 17:30
Mufasa
“Siamo molto orgogliosi di poter riportare le famiglie di Mirandola e del territorio al cinema. Con la rassegna realizzata tra novembre 2024 e aprile 2025 abbiamo accolto oltre tremila spettatori: famiglie, classi, bambini, ragazzi e adulti. Abbiamo capito che il pubblico più affezionato e coinvolto è stato proprio quello delle famiglie, che hanno partecipato con entusiasmo e continuità, soprattutto durante i pomeriggi invernali, quando è più difficile svolgere attività all’aria aperta - sottolinea l'Assessore alla Cultura Marina Marchi - La scelta dei film è mirata proprio a loro: pellicole adatte ai bambini ma capaci di trasmettere anche messaggi educativi e stimoli positivi alle giovani generazioni”.
