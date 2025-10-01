Una delegazione della Stadium Mirandola in visita alla cooperativa sociale “La Zèrla”

MIRANDOLA - Oggi, mercoledì 1° ottobre, una delegazione della Stadium Pallavolo Mirandola ha visitato la struttura della Zerla cooperativa sociale in occasione della rinnovata collaborazione che consiste nella gestione della stesura del campo da gioco di Serie A3.

“Stadium rappresenta un'istituzione che va oltre lo sport perché è parte integrante della nostra comunità per i suoi valori e principi - commenta Roberto Ganzerli presidente della coop sociale La Zerla - Per noi si tratta di una collaborazione importantissima per la qualità del lavoro che ci è richiesto che consente ai nostri ragazzi di potersi specializzare in maniera molto puntuale e creare un bagaglio formativo unico e sostanziale”.

Per l’occasione è stata regalata ai giocatori presenti una maglietta con le firme dei dipendenti Zerla.

“Non è un semplice regalo - ha dichiarato Ganzerli, rivolto ai componenti della squadra - ma un simbolo, una testimonianza della nostra presenza e del nostro cammino. Noi, membri della cooperativa sociale, viviamo ogni giorno il nostro “campionato”, un percorso fatto di sfide, sogni e obiettivi da raggiungere. Come voi, scendiamo in campo con determinazione: a volte vinciamo, a volte perdiamo, ma sempre combattiamo con il cuore per dare il meglio di noi stessi. Questa maglietta rappresenta il nostro spirito, la nostra voglia di esserci, di partecipare, di costruire qualcosa di bello insieme. Anche noi, con le nostre unicità, siamo in gara, pronti a lottare per i nostri traguardi, proprio come fate voi sul vostro campo. Vi auguriamo di conservarla con il sorriso, sapendo che dietro ogni punto, ogni vittoria e ogni sconfitta, c’è una squadra – la nostra – che tifa per voi e che, come voi, non smette mai di credere nei propri sogni”.