AIPo, Gianluca Zanichelli nominato direttore dell’Agenzia
Il Comitato di Indirizzo AIPo, formato da Gianpaolo Bottacin (assessore regionale del Veneto all'Ambiente, Clima, Protezione civile, Dissesto idrogeologico e presidente del Comitato di Indirizzo), Michele De Pascale (presidente della Regione Emilia-Romagna), Gianluca Comazzi (assessore regionale della Lombardia al Territorio e Sistemi verdi) e Marco Gabusi (assessore regionale del Piemonte a Trasporti e infrastrutture, Opere pubbliche e difesa del suolo, Protezione civile) ha nominato nella seduta del 27 ottobre 2025 l’ing. Gianluca Zanichelli direttore dell’Agenzia. L’incarico ha una durata quinquennale. Zanichelli rivestiva attualmente la carica, temporanea, di direttore facente funzioni.
“Ringrazio i Componenti del Comitato di Indirizzo AIPo per la fiducia accordatami e assicuro tutto l’impegno necessario per esserne all’altezza – ha commentato Zanichelli. “AIPo è un’Agenzia caratterizzata da notevoli capacità professionali, che sempre più andranno messe a frutto per garantire prevenzione ed efficace gestione del rischio idraulico, salvaguardia, valorizzazione e fruizione degli ambienti fluviali, potenziamento della navigazione interna. Le sfide che abbiamo di fronte sono grandi e complesse, a partire dalla conclusione degli interventi di “Rinaturazione dell’area del Po” finanziati dal PNRR, che stiamo portando avanti nel rispetto dei tempi e dei target assegnati, e dal ripetersi di fenomeni avversi intensi e improvvisi, conseguenti anche al cambiamento climatico, che negli ultimi anni hanno riguardato soprattutto gli affluenti. Per questo, accanto a risorse adeguate e a un continuo aggiornamento scientifico e tecnologico, è fondamentale proseguire il lavoro di squadra con tutti gli Enti interessati – Ministeri, Regioni, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Enti locali, Consorzi di bonifica – per offrire soluzioni sempre più condivise ed efficaci, sia sotto il profilo strutturale delle opere di difesa che nell’uso consapevole del territorio”.
- Bagaglio a mano gratis e rimborsi più facili: in arrivo nuove regole per chi viaggia in aereo
- Panini e Cong presentano il nuovo album di figurine "Corto Maltese - Diario di un viaggio"
- Calcio, Seconda e Terza Categoria: anticipo per il Limidi, scontro di alta classifica per la Novese. Possidiese e Concordia cercano il riscatto
- Calcio, Promozione e Prima Categoria: derby Mirandolese-Rivara e Ravarino-Pol. Nonantola. Medolla San Felice sul campo della Solierese
- Pulitanò e Arletti (FdI): "Completare la ciclabile Nonantola-Modena"
- Nomina Cucchiara a Rettrice di UniMoRe, i Direttori delle Aziende sanitarie: "Si rafforza il dialogo tra mondo accademico e sanità"
- Viabilità, non solo Bretella: attenzione anche a qui piccoli ma importanti interventi che non necessitano di concessioni
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026