Calcio a 5, primo successo in campionato per il Modena Cavezzo Futsal
Prima vittoria stagionale, nel Girone B di Serie A2 di calcio a 5, per il Modena Cavezzo Futsal, che passa 0-1 sul campo dei Grifoni e sale così a quota 4 punti in classifica, conquistando il secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio contro Kappabi Potenza Picena della scorsa settimana: ha deciso il match una rete di Cuomo.
Serie A2, Girone B, risultati giornata 4: Corinaldo - TIP Power Futsal Ternana 2-4, Kappabi Potenza Picena - X Martiri 0-6, Montebianco Prato - Jesi 2-1, Grifoni - Modena Cavezzo Futsal 0-1, Russi - Buldog T.N.T. Lucrezia 4-2.
Serie A2, Girone B, classifica: Russi 12, Montabianco Prato 10, X Martiri 7, Buldog T.N.T. Lucrezia 6, Kappabi Potenza Picena 5, Modena Cavezzo Futsal 4, Corinaldo 4, Imolese 1919 Futsal 3, TIP Power Futsal Ternana 3, Grifoni 1, Jesi 1.
