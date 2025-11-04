“Io, bambino zero”, presentato alla Camera il libro di Davide Tonelli Galliera

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

ROMA - Nella giornata di ieri, lunedì 3 novembre, il libro “Io, bambino zero. Come la giustizia ha fallito: la mia verità sul caso dei Diavoli della Bassa modenese”, scritto da Davide Tonelli Galliera, è stato presentato alla Camera dei Deputati a Roma, su iniziativa della deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, che ha commentato:

"Si tratta di una testimonianza dolorosa e coraggiosa, un monito contro pratiche psichiatriche e investigative prive di riscontri oggettivi, capaci di disgregare famiglie e causare tragedie irreparabili".

Oltre a Davide Tonelli Galliera sono intervenute come relatrici l’avvocata Patrizia Micai, la professoressa ordinaria di Psicologia all’Università La Sapienza di Roma Giuliana Mazzoni, la dottoressa, psicoterapeuta e psichiatra Lucia Rolando e la madre coraggio Lorena Morselli.

