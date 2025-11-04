Modena, l’area giochi del parco Amendola sarà dedicata “alle bambine e ai bambini di Gaza”
MODENA - L'area giochi del parco Amendola, a Modena, sarà dedicata “alle bambine e ai bambini di Gaza”, vittime della guerra nella Striscia. La targa del Comune di Modena sarà scoperta domenica 9 novembre
La scelta è ricaduta sull’area giochi di uno dei parchi più vivi della città, meta quotidiana di famiglie e bambini che partecipano anche alle attività dell’associazione Loving Amendola, la quale ha accolto con grande favore questa decisione. Con questa iniziativa, Modena rinnova il proprio impegno a custodire la memoria delle vittime innocenti e a ricordare, proprio nei luoghi dell’infanzia e della vita quotidiana, il valore universale della pace.
- Modena, l'area giochi del parco Amendola sarà dedicata "alle bambine e ai bambini di Gaza"
- Pallavolo, Modena celebra i suoi campioni del mondo Simone Anzani e Luca Porro
- Ferita e costretta a vivere tra la sporcizia, a Soliera sequestrata femmina di pastore maremmano
- 4 novembre, Modena ha celebrato la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate
- Rave party a Campogalliano, "Patto per il Nord". "Lasciamo piena libertà alle forze dell'ordine"
- Al Duomo di Carpi l'ultimo saluto a don Aleardo Mantovani
- "Videogames Are Good – Il lato positivo dei videogiochi" a Cavezzo dal 14 al 16 novembre
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Lutto a Mirandola per Gerardo Esposito, cameriere del ristorante Saul: se ne è andato a 43 anni
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Scontro su via Mazzone, 5 persone, tra cui un bambino e un ragazzino, coinvolte in incidente a Mirandola