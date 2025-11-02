Settimana delle cure palliative, doppio appuntamento a San Possidonio e Carpi
CARPI, SAN POSSIDONIO - Di seguito, gli eventi organizzati in occasione della Settimana delle Cure Palliative, che si celebra tutti gli anni in coincidenza con la ricorrenza di San Martino:
- 11 novembre: Festa di San Martino a San Possidonio, organizzata con Comune, parrocchia e ANSPI
- 15 novembre: convegno a Carpi "La Medicina vestita di narrazione e musica", organizzata con le associazioni AMO Carpi - GAFA -CARER e ZEROK con il patrocinio di Comune Carpi - Ausl di Modena - Casa del Volontariato e con il contributo della Fondazione CR Carpi; da integrazione del programma allegato porteranno il loro saluto l'assessora Calzolari per il Comune di Carpi, il presidente Fondazione CR Carpi e il dott. Vacondio in rappresentanza dell'Ausl di Modena.
