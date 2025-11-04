“Videogames Are Good – Il lato positivo dei videogiochi” a Cavezzo dal 14 al 16 novembre
CAVEZZO - Dal 14 al 16 novembre 2025 il Palazzetto dello Sport di Cavezzo ospita “Videogames Are Good – Il lato positivo dei videogiochi”, un’iniziativa gratuita dedicata a esplorare il videogioco come strumento educativo, sociale e di prevenzione, promossa dal Comune di Cavezzo e dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord in collaborazione con Gamers Arena ASD e AUSL di Modena. L’evento nasce per valorizzare il potenziale positivo del videogioco: inclusione, collaborazione, sviluppo di competenze cognitive e sociali e consapevolezza nell’uso della tecnologia. Durante il weekend saranno disponibili postazioni gaming, simulatori, realtà virtuale, giochi cooperativi, workshop e attività rivolte a famiglie, giovani e appassionati.
“Cavezzo crede in un approccio moderno ed equilibrato al mondo digitale. Il videogioco è una parte importante della vita dei giovani e può diventare un’occasione educativa e di dialogo se affrontato con consapevolezza” afferma il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini.
L’assessora Eleonora Casari sottolinea come “questo evento rappresenti l’apice di un percorso strutturato che stiamo portando avanti a Cavezzo e che guarda ai giovani non soltanto creando occasioni di incontro legate ai loro interessi, ma accompagnandoli dentro un cammino di crescita e consapevolezza. Vogliamo essere un Comune in cui le politiche giovanili fanno la differenza, aprono riflessioni più ampie partendo da ciò che coinvolge davvero le nuove generazioni e costruiscono fiducia e responsabilità. Di questo impegno collettivo dobbiamo andare orgogliosi.”Casari aggiunge un ringraziamento all’Unione Comuni Modenesi Area Nord “che ha reso possibile questo progetto portando a Cavezzo esperienze e competenze importanti sulle politiche giovanili, e in particolare a Emanuela Sitta, la cui collaborazione permette di costruire eventi che non sono soltanto momenti ludici, ma occasioni di confronto e crescita su temi che riguardano il futuro dei nostri ragazzi”. L’assessora ringrazia inoltre Andrea Ganzerli, dipendente del comune di Cavezzo “che sta lavorando attivamente per tradurre questa visione sulle politiche giovanili in progettualità concrete a partire dagli uffici comunali”.
