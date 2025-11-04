“Videogames Are Good – Il lato positivo dei videogiochi” a Cavezzo dal 14 al 16 novembre

CAVEZZO - Dal 14 al 16 novembre 2025 il Palazzetto dello Sport di Cavezzo ospita “Videogames Are Good – Il lato positivo dei videogiochi”, un’iniziativa gratuita dedicata a esplorare il videogioco come strumento educativo, sociale e di prevenzione, promossa dal Comune di Cavezzo e dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord in collaborazione con Gamers Arena ASD e AUSL di Modena. L’evento nasce per valorizzare il potenziale positivo del videogioco: inclusione, collaborazione, sviluppo di competenze cognitive e sociali e consapevolezza nell’uso della tecnologia. Durante il weekend saranno disponibili postazioni gaming, simulatori, realtà virtuale, giochi cooperativi, workshop e attività rivolte a famiglie, giovani e appassionati.

Le mattine del 14 e del 15 novembre saranno riservate alle scuole, con incontri dedicati agli studenti dalle primarie al biennio delle superiori. Il momento centrale sarà la conferenza condotta dalla psicologa del gaming Elena Del Fante, che affronterà temi come la decostruzione degli stereotipi sul videogiocatore moderno, la motivazione psicologica al gioco, il valore delle regole, la distinzione tra uso, abuso e dipendenza, i meccanismi di rischio come le loot box e gli strumenti pratici come PEGI, parental control e gestione del tempo. La conferenza sarà seguita da un confronto con il pubblico e da dimostrazioni presso le postazioni interattive, per sperimentare il videogioco come strumento di collaborazione e inclusione. Sabato alle ore 17.00 la conferenza sarà aperta a famiglie, educatori e cittadini.

“Cavezzo crede in un approccio moderno ed equilibrato al mondo digitale. Il videogioco è una parte importante della vita dei giovani e può diventare un’occasione educativa e di dialogo se affrontato con consapevolezza” afferma il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini.

L’assessora Eleonora Casari sottolinea come “questo evento rappresenti l’apice di un percorso strutturato che stiamo portando avanti a Cavezzo e che guarda ai giovani non soltanto creando occasioni di incontro legate ai loro interessi, ma accompagnandoli dentro un cammino di crescita e consapevolezza. Vogliamo essere un Comune in cui le politiche giovanili fanno la differenza, aprono riflessioni più ampie partendo da ciò che coinvolge davvero le nuove generazioni e costruiscono fiducia e responsabilità. Di questo impegno collettivo dobbiamo andare orgogliosi.” Casari aggiunge un ringraziamento all’Unione Comuni Modenesi Area Nord “che ha reso possibile questo progetto portando a Cavezzo esperienze e competenze importanti sulle politiche giovanili, e in particolare a Emanuela Sitta, la cui collaborazione permette di costruire eventi che non sono soltanto momenti ludici, ma occasioni di confronto e crescita su temi che riguardano il futuro dei nostri ragazzi”. L’assessora ringrazia inoltre Andrea Ganzerli, dipendente del comune di Cavezzo “che sta lavorando attivamente per tradurre questa visione sulle politiche giovanili in progettualità concrete a partire dagli uffici comunali”.

L’iniziativa rientra in un progetto già sperimentato con successo in altri Comuni dell’Area Nord, con l’obiettivo di promuovere un uso equilibrato del videogioco, prevenire comportamenti a rischio e rafforzare il dialogo tra famiglie e nuove generazioni. L’ingresso è libero. L’evento si svolge al Palazzetto dello Sport di Cavezzo, via Rosati 46. Gli orari di apertura al pubblico sono venerdì e sabato dalle 15.00 alle 19.00, domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

