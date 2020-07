A Mirandola ci sono i “Racconti di viaggio”

MIRANDOLA – A Mirandola da giovedì inizia una rassegna di racconti di viaggio che farà fare il giro del mondo, con le testimonianze fotografiche e di narrazione dei diretti protagonisti.

Sarà così possibile conoscere culture diverse, dialogando con i viaggiatori mirandolesi, a volte avventurieri e pionieri, che si sono resi disponibili nel costruire un programma estivo di rinascita post covid.

A inaugurare la rassegna non poteva che essere il decano dei grandi Viaggiatori di avventura della Bassa, ovvero Davide Gaddi, che scrive:

Racconto con foto del viaggio in bicicletta dall’Italia alla Norvegia toccando 10 stati Europei arrivando a Nordkapp in solitario. 30 giorni.. 4000 km.. di sensazioni, fatiche, bellezze, problemi, emozioni e tanto altro che cercherò di illustrare come posso.

Ci sarà anche l’occasione per farvi vedere foto dei frammenti del Meteorite Cavezzo trovato da me e Pimpa il 4 gennaio 2020.

Vi aspetto ricordandovi che il nostro Comune di Mirandola ha preparato e lavorato sistemando il giardino interno ex Cassa di Risparmio a Mirandola nel miglior modo per assistere in totale sicurezza alla serata e altrettante serate che si terranno ogni giovedì di luglio e agosto per bensì 9 appuntamenti con foto spettacolari di viaggi in tutto il mondo…vi aspetto.Grazie.