A San Possidonio le sale bambini e ragazzi della biblioteca ora sono in Palestropoli

Novità in Biblioteca a San Possidonio. In vista dei lavori di ampliamento, il cui inizio è previsto nei prossimi giorni, le sale bambine e bambini e ragazze e ragazzi sono state temporaneamente dislocate in Palestropoli.



Inoltre da questa settimana è di nuovo possibile accedere alle sale studio, osservando alcune regole fondamentali:

– Accedere muniti di mascherina, con mani igienizzate,

– Non è previsto l’obbligo di prenotazione ma si consiglia caldamente di verificare la disponibilità di posti a sedere prima di venire in Biblioteca,

– Si potrà utilizzare la rete wi-fi solo con i propri dispositivi e consultare libri e appunti personali. Per consultare libri della biblioteca sarà necessario rivolgersi agli operatori,

– I posti disponibili sono 4 considerando una persona per ogni tavolo, in modo da rispettare la distanza minima di sicurezza di 1,5 mt.

E’ possibile accedere autonomamente agli scaffali per scegliere i libri, DVD o giochi da prendere in prestito, anche in questo caso ci sono alcune semplici regole da rispettare:

– Accedere agli scaffali, muniti di mascherina e con mani igienizzate.

– Entrare una sola persona alla volta (per questo vi raccomandiamo di limitare il più possibile i tempi di ricerca per evitare il formarsi di file d’attesa troppo lunghe)

– I bambini possono accedere a scaffale se accompagnati da un adulto che rimanga al loro fianco per tutta la permanenza in biblioteca. L’accesso alle sale studio ai minori è consentito solo agli iscritti alla Biblioteca e deve sempre essere autorizzato preventivamente (per le modalità invitiamo i genitori a contattarci telefonicamente allo 0535417957 o via mail a biblioteca@comue.sanpossidonio.mo.it)





