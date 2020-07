Bomporto, da martedì 14 luglio senso unico alternato lungo via per Modena

Lavori su via per Modena, cambia la viabilità. Domani, venerdì 10 luglio, saranno consegnati i lavori per la realizzazione della barriera antirumore lungo via per Modena, all’altezza della Scuola dell’Infanzia “S. Caiumi” di Bomporto.

Il cantiere comporterà l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da semaforo, lungo via per Modena, nel tratto compreso tra l’incrocio con la Strada Provinciale 1 Ravarino-Carpi e il ramo laterale di via per Modena, angolo recinzione della scuola Caiumi.

Il senso unico alternato sarà attivo da martedì 14 luglio, una volta realizzata la segnaletica di cantiere, e potrebbe comportare rallentamenti alla circolazione.

Si informa inoltre che le auto e i mezzi di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate provenienti da Ravarino avranno la possibilità di utilizzare anche il percorso alternativo di via Ravarino-Carpi, percorrendo il tratto urbano fino alla rotatoria, per poi proseguire lungo la Panaria Bassa, gli autocarri e i mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate dovranno percorrere il senso unico alternato, essendo vietato il transito per tali veicoli lungo il tratto urbano della Ravarino-Carpi.

