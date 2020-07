Commissione Covid, approfondimento su economia e lavoro

L’impatto dell’emergenza sanitaria sull’economia regionale, l’economia circolare, numeri e riflessioni sulla situazione modenese sono i temi al centro della seduta di mercoledì 22 luglio della Commissione consiliare speciale “Per ripartire dopo il Covid”, in programma alle 18 nella Sala consiliare e in teleconferenza.

Si tratta del secondo incontro di approfondimento, dopo quello dedicato alla sanità, per la commissione presieduta da Paola Aime, che ha lo scopo di sostenere l’azione dell’amministrazione nell’affrontare la crisi sanitaria, economica e sociale legata all’emergenza sanitaria e alla necessità di contenere la diffusione del virus.

Tre gli argomenti che saranno affrontati nella seduta di mercoledì 22 luglio: “L’impatto del Covid-19 sull’economia regionale”, trattato da Claudio Mura, esperto di economia regionale e mercato del lavoro e componente del centro studi Art-ER (Attrattività ricerca territorio Società consortile dell’Emilia Romagna); “Economia circolare in Emilia Romagna e in provincia di Modena” con Enrico Cancila, economista, responsabile dell’unità economia e ambiente di Art-ER; “Verso il non ancora inventato. Numeri e riflessioni su Modena” con Guido Caselli, economista specializzato nello sviluppo dei sistemi territoriali, vice-segretario e direttore del Centro studi di Unioncamere Emilia Romagna.

Il terzo incontro, in programma lunedì 28 luglio, sarà dedicato al trasporto pubblico per gli studenti. A seguire, dopo una sospensione estiva in agosto, saranno trattati gli altri argomenti di interesse dell’organismo: prevenzione e ambiente, socialità e capacità sociale, cultura, scuola.

I cittadini possono contattare la Commissione via e-mail, inviando segnalazioni e richieste di informazioni, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato: commissionecovid@comune. modena.it.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017