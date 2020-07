Per le imprese di alimentare e ristorazione webinar gratuito sui social media

Un ciclo di webinar, completamente gratuiti, organizzati dal Cat Confesercenti Emilia Romagna con il supporto di DIH ER è in partenza lunedì 6 luglio.

Dedicati prevalentemente al settore alimentare e della ristorazione – dalle ore 14.30 alle 16.00 – approfondiranno come utilizzare al meglio le tecnologie e i social media per le imprese della filiera alimentare.

“Si tratta di un’importante iniziativa a cui FIESA, ovvero la Federazione Italiana Esercenti Specialisti dell’Alimentazione, Confesercenti Modena, ha aderito con convinzione – spiega Daniele Mariani Presidente provinciale Fiesa Confesercenti Modena e Presidente nazionale Assofrutterie – Un’occasione per i nostri operatori di incrementare le proprie conoscenze e competenze per le loro attività, per promuoversi al meglio e per creare alternative utili e valide alla vendita tradizionale, oltre che comprendere l’utilità della Dieta mediterranea per la salute“.

“Nel momento storico in cui ci troviamo, prosegue Gianfranco Zinani, Presidente FIEPET – Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici – Confesercenti Modena – occorre utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione. Mai come adesso i nostri esercenti devono attivarsi a livello tecnologico, di comunicazione e condivisione social per promuoversi correttamente e arginare incertezza e confusione. Occorre informare, e farlo nel migliore dei modi. Questi webinar sono un’occasione utile e importante per sfruttare al meglio la tecnologia“.

Il primo focus sarà dedicato a “Il potere del Social Commerce. Usare WhatsApp e le reti locali per gestire contatti e vendite”, per capire come usare i messaggi e le reti su WhatsApp per gestire contatti e vendite al meglio e vedrà come relatore Matteo Orlandi, docente e consulente per l’innovazione delle attività locali.

Nel secondo collegamento (dalle 15.15 alle 16.00) Giovanni Cappellotto, ecommerce consultant e web marketer, approfondirà il tema dal titolo “Usare le ricerche on line per vendere online e portare le persone nel punto vendita o nel locale”, mentre alle 16.00 la dottoressa Giulia Gervasio del Cat Confesercenti Emilia Romagna parlerà di “Dieta Mediterranea e sviluppo del territorio: un brand per tutti”.

I primi appuntamenti – a cui ne seguiranno altri – sono aperti a tutti coloro che hanno un’attività nel settore alimentare e sono interessati a conoscere suggerimenti e indicazioni operative per la promo-commercializzazione dei propri prodotti, sfruttando al massimo il potere della tecnologia e dei social-media.

Il ciclo di webinar, è una iniziativa promossa all’interno del Progetto Europeo Mdnet, che vede fra i partecipanti anche la Regione Emilia-Romagna.

Per partecipare al primo appuntamento occorre l’iscrizione online, dalla pagina Facebook @CommercioalCentro oppure dal sito https://register.gotowebinar.com/register/6362166112300114447

