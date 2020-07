Rinnovati i vertici modenesi dei “Seniores di Forza Italia”. Al timone Antonio Tirabassi di Mirandola

Rinnovati i vertici dei “Seniores di Forza Italia”. Al timone Antonio Tirabassi di Mirandola

Si legge in una nota del partito:

A seguito del trasferimento, per esigenze di lavoro in altra città, della dott.ssa Anna Maria Bonacini, la coordinatrice regionale, Gabriella Pezzuto, di concerto con il coordinatore nazionale, senatore Enrico Pianetta (da poco entrato a far parte dello staff dirigenziale del partito) ha nominato Antonio Tirabassi di Mirandola nuovo coordinatore della provincia di Modena.

Tirabassi ha 63 anni, ex commerciante e agente di commercio, sposato da 35 anni e con una figlia. Al suo fianco ci saranno, con il ruolo di vicecoordinatrice, la 56enne modenese Susanna Rinco e, come coordinatore della città di Modena, Giuseppe Barbanti, 70enne, artigiano e storica bandiera di Forza Italia nel capoluogo.

“Ringrazio la coordinatrice regionale Pezzuto e il senatore Pianetta, coordinatore nazionale, -dice Tirabassi- per la fiducia e l’incarico cui sono stato chiamato a ricoprire, al tempo stesso saluto con affetto e ringrazio Anna Maria Bonacini, con la quale ho avuto modo di collaborare con piacere in passato, per quanto ha fatto per FI nella provincia di Modena fino ad ora e per quanto vorrà e saprà dare anche per il futuro”.

Di comune accordo i 3 nuovi responsabili hanno definito un programma dettagliato per sostenere l’attività di FI ed hanno proceduto alla nomina, in ogni comune della provincia, di un referente da cui ricevere fattivo riscontro.

Sul fronte politico il gruppo dei “seniores” si schiera combattivo per affrontare i vari problemi che incombono, dovuti anche alla attuale situazione, come pensioni, sostegno e collaborazione per le piccole imprese, artigiani ed autonomi, scuole paritarie…

A breve sarà indetta una riunione con i vari responsabili per definire le future attività e strategie che saranno anche condivise con la sezione FI Giovani, coordinata in provincia da Enrico Pavesi, con il coordinatore FI provinciale avv. PierGiulio Giacobazzi, con il consigliere provinciale Antonio Platis, con l’onorevole Benedetta Fiorini ed il senatore Enrico Aimi.