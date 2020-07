San Possidonio, ancora in stallo la gestione degli impianti sportivi

SAN POSSIDONIO – L’Amministrazione Comunale di San Possidonio ha diramato una nota sulla questione della gestione impianti sportivi, che risulta ancora non assegnata nonostante il bando:

Consapevoli della scadenza del 31 luglio 2020 della Convenzione per la gestione degli impianti sportivi, è da mesi (da ottobre 2019) che l’Amministrazione Comunale sta lavorando per fare in modo che non ci sia una interruzione dell’attività e anche per questo sono stati fatti numerosi incontri con la dirigenza dell’A.S.D. Polisportiva Possidiese, sempre con l’intento di assegnare all’associazionismo sportivo locale la loro gestione.

Però non ci si può muovere in una logica privatistica nel gestire gli impianti di proprietà pubblica ma si è obbligati ad operare nel rispetto delle leggi su Anticorruzione e Trasparenza; tenuto conto che è intervenuta la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 14 dicembre 2016 per affermare che la gestione di impianti sportivi andava sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi ma ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, ci si è mossi in quella direzione.

Che sia Appalto di Servizio o Convenzione l’affidamento della gestione va comunque assegnato con un bando pubblico; non era e non è quindi possibile rinnovare la Convenzione esistente.

Nonostante gli accordi presi con la dirigenza e le ripetute rassicurazioni dell’Amministrazione Comunale sulla conferma dell’impegno economico complessivo degli anni passati in termini di contribuzione per le attività sportive e di riconoscimento per la gestione degli impianti, inaspettatamente la Polisportiva è mancata all’appuntamento per aggiudicarsi il bando.

Pur dispiaciuti e sconcertati da questo comportamento, cercheremo di individuare una possibile soluzione percorribile dal punto di vista normativo e legale, per fare in modo che dal primo agosto venga mantenuta attiva la gestione degli impianti sportivi. Adesso i tempi tecnici per riproporre un bando pubblico con condizioni diverse entro la scadenza del 31 luglio non ci potrebbero più essere.

Valuteremo se e in che misura si potrà utilizzare il Decreto Rilancio (D.L. 34 del 15/5/2020) ancora da convertire in Legge, che all’art. 216 prevede per la gestione degli impianti sportivi pubblici, in ragione della sospensione delle attività sportive a causa del COVID, la possibilità di procedere alla revisione della Convenzione in scadenza. La norma prevede che tale revisione può attuarsi anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

Continueremo ad operare per fare in modo che ci sia continuità nella gestione degli impianti di proprietà comunale da parte dell’associazionismo sportivo locale; lo potremo fare però nel rispetto delle leggi, ma anche degli accordi presi.