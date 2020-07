San Prospero, allagamento via Bellini, Fontana richiede intervento di Aimag

SAN PROSPERO – Il consigliere comunale Bruno Fontana ha segnalato

Dopo una settimana in cui via Bellini versa in queste condizioni, ho deciso di scrivere ad Aimag. Ogni 3/4 mesi stesso problema, condutture vecchie che perdono acqua e i residenti aspettano giorni i tecnici che arrivano per rappezzare. Ho chiesto un intervento radicale e risolutivo una volta e per tutte invece di continuare a buttare soldi in riparazioni con continui disagi per chi ci abita tranne che per i piccioni, che la usano come piscina.