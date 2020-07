Soliera, il sottosegretario agli Esteri in visita a Energica

SOLIERA – Nella mattinata di mercoledì 22 luglio, Livia e Franco Cevolini, alla guida di Energica Motor Company, hanno accolto nella sede centrale di Soliera il sottosegretario agli affari esteri l’onorevole Manlio Di Stefano, impegnato in un tour emiliano per conoscere le eccellenze imprenditoriali del territorio che primeggiano nel mondo. È appunto questo il caso di Energica, definita la Tesla delle due ruote, ovvero eccellenza assoluta nel mondo delle moto elettriche, benché il progetto sia giovanissimo, essendo partito solo dieci anni fa, nel 2010.

Energica Motor Company è il primo costruttore di moto elettriche supersportive Made in Italy. Proprio in questi mesi, Energica è inoltre impegnata, in quanto costruttore unico, nel campionato MotoGp nella nuova classe elettrica, con 18 piloti e 13 team iscritti all’edizione 2020.

A rappresentare l’amministrazione comunale è stato l’assessore Andrea Selmi che, a nome del sindaco Solomita, ha espresso “apprezzamento e soddisfazione per ospitare a Soliera un’azienda di questa qualità e di questo orizzonte internazionale, basata su tecnologie all’avanguardia”.

