Comune di San Prospero sui bimbi a scuola: “Basta fake news!”

SAN PROSPERO – L’Amministrazione comunale di San Prospero, date le numerose segnalazioni e post sui social, ha deciso di pubblicare un avviso di chiarimento che riportiamo in forma integrale:

Leggiamo sui social che alcuni utenti stanno condividendo post in cui si presuppone, che in caso di presenza di sintomi riconducibili al Covid, i bambini siano prelevati direttamente dal 118, senza attendere l’arrivo dei genitori.

Tale notizia, completamente falsa, si basa su una presunta normativa, diffusa online, relativa alle disposizioni ministeriali in tal caso.

Rassicuriamo i genitori che tutto ciò non corrisponde a verità.

La normativa ministeriale afferma invece quanto segue:

“Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale – In caso di Ministero dell’Istruzione.”

Comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. “

Nessun allarmismo quindi.

Se vostro figlio dovesse manifestare sintomi sospetti, verrete debitamente informati e il vostro bambino potrà fare ritorno a casa.

Invitiamo tutti gli utenti dei social a verificare la veridicità della fonte prima di condividere notizie, che se false, potrebbero creare ulteriore panico tra la popolazione, già tanto sensibile a causa delle conseguenze di questa pandemia.