Concordia migliora ancora la raccolta differenziata

CONCORDIA – Nel 2019 Concordia ha raggiunto il 93,1% di raccolta differenziata dei rifiuti migliorando ulteriormente il già ottimo risultato del 92,2% ottenuto nel 2018. Lo ha reso noto la Regione Emilia-Romagna pubblicando i risultati definitivi della raccolta differenziata per l’anno 2019. I dati forniti ci dicono che nel 2019 i cittadini concordiesi hanno prodotto complessivamente 4.950 tonnellate di rifiuti, di cui 340 tonnellate di rifiuti indifferenziati e 4.609 tonnellate di rifiuti correttamente differenziati.

🔝 Concordia si conferma ai vertici in Regione tra i comuni ‘ricicloni’ e questo importante risultato è stato raggiunto grazie a vari fattori sui quali l’Amministrazione lavora da anni: una sinergia costante con Aimag, l’educazione ambientale promossa nelle scuole dal Ceas “La Raganella” e il comportamento virtuoso delle persone, delle attività commerciali e delle imprese di Concordia. L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e il senso civico dimostrato, perché questo importante risultato è frutto dell’impegno di una comunità da sempre attenta all’ambiente.

🚮 Ma non ci fermiamo, e dal mese di settembre 2020 la raccolta domiciliare dei rifiuti, già attiva per organico, carta/cartone, sfalci e potature e rifiuto indifferenziato, diventa integrale. Con questo nuovo progetto, si porterà avanti un’altra sfida ambientale per migliorare ulteriormente la qualità dei materiali raccolti che andranno a recupero.

Due le novità:

📌 anche la raccolta di vetro, lattine e plastica diventerà domiciliare;

📌 lattine/barattolame/banda stagnata/alluminio, sino ad ora raccolte con il vetro, dovranno essere conferite nella plastica.

📆 A tutti i cittadini saranno distribuite le nuove dotazioni che serviranno per l’esposizione dei rifiuti: un bidone di colore verde per il vetro e un sacco di colore giallo per conferire la plastica e lattine/alluminio. E come per le altre tipologie di rifiuto, nell’apposito calendario che verrà consegnato, saranno indicate frequenze e giornate di ritiro.

🦠 Come forse ricorderete la raccolta porta a porta integrale dei rifiuti doveva partire a maggio 2020, ma a causa dell’emergenza sanitaria la consegna delle dotazioni necessarie è stata prudenzialmente sospesa da parte di Aimag. Ora anche su questo versante vogliamo recuperare il tempo perso!

P.S.

🆕 Da qualche giorno è on line, sul sito di Aimag, il nuovo dizionario dei rifiuti che aiuta, in modo semplice, a differenziare correttamente i rifiuti a casa e nelle imprese.

📲 Se avete dubbi su come smaltire i vostri rifiuti consultate il rifiutolog: https://www.aimag.it/rifiutologo/