Continuano le attività del centro estivo a San Prospero

SAN PROSPERO – Il Centro estivo di San Prospero gestito dalla Polisportiva Quarantolese non si arresta. Dal 17 al 28 agosto i gruppi dell’infanzia (3-6 anni) si trasferiranno alla Scuola Paritaria Maria Assunta, al fine di permettere i lavori di messa a punto degli spazi esterni ed interni per il nuovo anno scolastico.

Le attività per i ragazzi della primaria, dal 17 al 28 agosto, saranno ancora nella sede della scuola elementare “Marga Baraldi”, ma dal 31 agosto all’11 settembre, si sposteranno presso l’oratorio di Via Chiesa, 2 di San Prospero.

Per le famiglie sarà ancora possibile quindi, anche durante le due prime settimane di settembre, fare affidamento sull’abile lavoro degli educatori del centro estivo per permettere ai ragazzi di continuare a giocare, fare esperienze divertenti e perché no, anche di terminare i compiti delle vacanze.

Lunedì 31 agosto avrà luogo il secondo appuntamento con l’Accademia del Talento YouthLab 2020. Nuovi giochi e nuove attività saranno là ad attendere i nostri adolescenti affinché passino una serata all’insegna del divertimento e del piacere di mettersi in gioco.

La Croce Blu di San Prospero ha offerto la sua collaborazione, mettendo a disposizione dei volontari per il triage del centro estivo e per l’assistenza durante le manifestazioni per gli adolescenti.

