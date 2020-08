Coronavirus, all’aeroporto di Bologna si fanno i tamponi

Per chi torna dalle ferie da Croazia, Malta, Spagna e Grecia, sono partiti anche all’aeroporto Marconi di Bologna i tamponi per i passeggeri. La giornata del 20 agosto è stata di sperimentazione sul campo, per i passeggeri residenti nel Bolognese o che rimarranno a Bologna e comuni della Città Metropolitana per almeno una notte (esclusa Imola).

Il personale sanitario dell’Azienda Usl di Bologna ha effettuato i tamponi per i passeggeri che avevano prenotato il test sulla piattaforma online indicando la scelta ‘aeroporto’ tra le opzioni disponibili. Il tampone viene fatto nei locali del presidio sanitario di primo soccorso, appena all’uscita del terminal. Tutti gli altri passeggeri di rientro dai quattro Paesi, come da ordinanza, sono invitati a segnalarsi alle Ausl di riferimento per prenotare il proprio tampone.

