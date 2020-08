Coronavirus, nuova ordinanza: obbligo di mascherina anche all’aperto nei luoghi della movida

È stato pubblicato il testo della nuova ordinanza 16 agosto 2020 che norma la chiusura delle discoteche e dei locali da ballo dal 17 agosto fino al prossimo 7 settembre: «la nuova ordinanza è massima prudenza, con priorità alla riapertura delle scuole». Secondo il Governatore dell’Emilia Romagna nonché Presidente della Conferenza Regioni Stefano Bonaccini, la nuova ordinanza Speranza sulle discoteche vede giusto il «tenere alta l’attenzione contro il virus. Da qui la decisione del governo di sospendere le attività di ballo in discoteche, sale da ballo e luoghi assimilati. Le discoteche, i cui gestori nessuno vuole criminalizzare, sono luoghi dove i rischi sono maggiori per ragioni oggettive, dalle difficoltà di evitare assembramenti al mantenimento delle distanze».

Il testo di bozza della nuova ordinanza era già circolato sul web e sui social: su Facebook il Ministro della Salute ha scritto «Sto firmando una nuova ordinanza che prevede: 1. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico. 2. Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento». Valutando i numeri del contagio in Italia, nonostante siano ancora i più bassi in Europa, conclude il rappresentante del Governo «sono comunque in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza».

Nel testo che non lascia così più deroghe alle Regioni rispetto al Dpcm, si legge «Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico». Di fatto le mascherine tornano obbligatorie all’aperto laddove vi siano impossibilità di distanziamento, di fatto quanto già era previsto nelle regolamentazioni del Dpcm Conte 7 agosto.

Stretta anche sulle mascherine presso le zone della movida: nel testo dell’ordinanza si legge «dalle 18 alle 06, su tutto il territorio nazionale, l’uso delle mascherine torna obbligatorio anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti».

