Divieto di ballare, Soliera arriva sul New York Times

SOLIERA – Il sindaco di Soliera Roberto Solomita ha condiviso sulla propria pagina un articolo del New York Times in cui si parla di chiusura delle discoteche in Italia causa COVID, sottolineando che si parlava anche di Soliera: Dancing Ban Aimed at Young People Breaks the Rhythm of Many Older Italians

Dall’articolo, la citazione:

Quando l’Italia ha annunciato il divieto di ballare, il governo ha promesso di pagare milioni di sussidi ai proprietari dei locali notturni, ma molti centri comunitari locali che ospitano serate di ballo non si qualificano. “Ci chiudono come discoteche, ma poi non ci aiutano come aiutano le discoteche”, ha detto Maria Pina Colarusso, una volontaria del centro comunitario Arci di Soliera, una città vicino a Modena. Ha detto che poiché molti dei centri sociali sono sopravvissuti solo con piadine e bibite che vendono nelle notti di Liscio, sarebbero stati costretti a chiudere. Ha già dovuto cancellare le prenotazioni di centinaia di locali accorsi per ottenere un posto per le loro serate di Liscio. “Hanno chiuso la nostra pista da ballo, ma fuori ci sono ancora cose molto più pericolose”, ha detto.



Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017