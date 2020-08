Mirandola, il 24 agosto ripresa dei lavori in centro storico

MIRANDOLA – E’ stato fornito dal Comune di Mirandola un aggiornamento dell’intervento in corso sulla rete fognaria in centro storico, incentrato su via Roma, via Don Minzoni, via Cavour e vicolo Greco. Attualmente i lavori sono sospesi. Riprenderanno il 24 agosto per concludersi il 19 settembre 2020 (condizioni meteo permettendo).

Ultima fase dei lavori, disposizioni valide dal 24 agosto al 19 settembre 2020:

– Divieto di sosta con rimozione e di transito in via Don Minzoni, nel tratto compreso tra piazza Conciliazione e via Roma;

– Divieto di sosta con rimozione e restringimento della carreggiata sul lato sud di piazza Conciliazione, nel tratto compreso tra via Pico e via Don Minzoni;

– Sarà apposto in via Pico, all’intersezione con piazza Costituente il cartello indicante “Via Don Minzoni chiusa al traffico”.

Seguiranno in caso di necessità ulteriori aggiornamenti.

