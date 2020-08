Mirandola, impatto tra un mezzo della Croce Blu e un’altra vettura, nessun ferito

MIRANDOLA – Percorrendo migliaia di chilometri ogni anno, talvolta accade di essere coinvolti in una delle conseguenze più spaventose della strada: nella tarda mattinata di sabato 22 agosto, un mezzo della Croce Blu di Mirandola ha preso parte ad un sinistro stradale al crocevia fra viale Italia e via Milano, impattando con un’altra vettura.

Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni importanti e il mezzo di servizio non trasportava alcun paziente; il volontario della Pubblica Assistenza è stato trasportato in pronto soccorso per accertamenti dovuti alla dinamica dei fatti: il mezzo si è ribaltato su un fianco rendendo necessario, oltre ai soccorsi sanitari, l’intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Mirandola.

Il mezzo coinvolto adibito ai trasporti sociali è stato provvisoriamente sostituito da un altro per garantire la continuità del servizio in attesa di sapere se potrà essere riparato o dovrà ritirarsi definitivamente dal servizio.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto sono in corso da parte della Polizia Locale.

