Sicurezza alimentare, stangata per una gelateria modenese

MODENA – Proseguono le operazioni di verifica sulla filiera alimentare e sulle condizioni igienico-sanitarie della ristorazione da parte dei Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito del piano di controllo per la sicurezza alimentare “estate tranquilla” disposto dal Comando CC per la Tutela della Salute di Roma.

A Modena, i Carabinieri del NAS hanno proceduto ad una ispezione presso una gelateria ubicata in periferia, ove hanno potuto vagliare gli aspetti igienico-sanitari e strutturali del locale, la qualità e la corretta conservazione delle materie prime, le procedure di autocontrollo aziendale, i sistemi di rintracciabilità degli alimenti e l’esattezza delle informazioni al consumatore.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo ben 16 Kg di prodotti alimentari congelati (brioches e preparati per la pasticceria/gelateria) riportanti in etichetta la data di scadenza decorsa di validità. Hanno altresì riscontrato che non tutto il personale alimentarista era in possesso del previsto attestato di formazione. Per tali inosservanze, al rappresentante dell’impresa sono state contestate le prescritte violazioni amministrative e comminate sanzioni per un importo di 2.100 €

