Una casa famiglia in Malawi, un appello per il progetto partito da Mirandola

Margherita Foini, Andrea Cucchi e Federico Marchiolli si stanno occupando di un progetto in Malawi, con la costruzione di un ambiente di sostegno ai bimbi che non hanno nessuno che li aiuti. Per il progetto che riguarda l’adozione a distanza, ci saranno delle situazioni nuove e per qualsiasi informazione, chiarimento e curiosità Margherita ha dato la sua completa disponibilità, invitando a contattarla attraverso la sua pagina Facebook qui: Margherita Foini. Da qui ha invitato alla lettura della seguente testimonianza di Andrea, condivisa sui social:

Mi chiamo Andrea e voglio raccontarvi una storia straordinaria. Ero da poco rientrato in Malawi quando a novembre Sam mi disse: “Quando finiremo la casa Mercy e io vogliamo adottare dei bambini”. Sapevo che stava costruendo la casa nuova e sapevo che c’era posto per altri bambini ma ancora non sapevo che quella frase mi avrebbe cambiato la vita. Quella frase mi ha fatto pensare tutta la notte, al mattino l’ho chiamato e gli ho chiesto: “Cosa ne pensate tu e tua moglie di un progetto di “ Casa famiglia” per bambini soli?”

Da quel giorno è iniziato, finalmente dopo cinque anni, il mio sogno di avere un mio progetto in Malawi. Ne ho parlato con due amici che hanno fatto e stanno facendo progetti in Malawi, Margherita Foini e Federico Marchiolli. Insieme ci stiamo organizzando per rendere questo sogno possibile. Siamo in cinque a lavorare per questo progetto qui in Malawi, io mi occuperò dell’amministrazione, dell’educazione e della cucina italiana, Sam che si occuperà dei rapporti con le autorità e uffici vari, sua moglie Mercy che si occuperà dei bimbi e della cucina locale e i loro due figli che saranno importanti, specialmente all’inizio quando arriveranno i primi bimbi, per aiutarli ad ambientarsi. Ci sarà molto di italiano nel loro cambiamento. Lettini con materassi al posto delle stuoie per terra. Biancheria pulita e cibo adatto al loro sviluppo.

Ci sarà un programma dedicato al cibo, la loro dieta sarà alternata tra la loro locale e la nostra mediterranea. Ci sarà un programma dedicato allo sviluppo con materiale didattico per stimolarli nei loro pensieri. Questo è lo scopo fondamentale di questa casa famiglia. Farli vivere sereni per poter esprimere il meglio da loro stessi e creargli un futuro sereno come lo intendiamo noi. Un programma dedicato allo studio con la frequentazione di scuole private. E per ultimo ma non meno importante il mio progetto nel progetto, l’adozione a distanza come la voglio io.

Voglio che i genitori abbiano un contatto diretto con i bambini, che possano comunicare tra loro e possano partecipare in modo attivo alla loro vita. Tutto questo sara’ possibile grazie alla tecnologia. Si farà un grande uso di whatsapp. Il programma di adozione è la parte più importante del progetto perché ci darà la possibilità di sostenerli e garantirgli un futuro migliore.

Le foto che sono pubblicate si riferiscono alla struttura della “ Casa Famiglia”. Ad oggi siamo arrivati a questo punto, per poterla finire ed iniziare con i bimbi abbiamo bisogno dell’aiuto di persone che vogliano partecipare al progetto.