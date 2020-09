Bastiglia, la scuola riparte in sicurezza

BASTIGLIA – A Bastiglia la scuola è pronta a ripartire. Dopo mesi di lavoro, grazie alla stretta sinergia tra Amministrazione comunale, Enti locali e Istituzione scolastica, le scuole di Bastiglia riaprono i cancelli nel pieno rispetto dei protocolli ministeriali e regionali, garantendo l’orario pieno e i servizi di mensa e trasporto.

In questi ultimi tre mesi l’Ufficio unico scuola, gli Uffici tecnici comunali e i responsabili alla sicurezza dei vari edifici scolastici, con il coordinamento del Dirigente scolastico e degli Amministratori locali, si sono attivati nella riorganizzazione degli spazi, compresi gli ingressi e le uscite, con interventi di edilizia leggera e sanificazione dei locali, affinché tutte le bambine e i bambini potessero tornare a scuola in totale sicurezza.

Durante la prima settimana ogni scuola accoglierà gli alunni negli orari stabiliti dagli autonomi progetti di accoglienza, già comunicati alle famiglie, e proseguirà con gli orari degli anni precedenti.

Ecco nel dettaglio le informazioni per ogni scuola:

ASILO NIDO “LA LOCOMOTIVA”

Aperto dal 7 settembre

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SANTA MARIA ASSUNTA”

Aperta dal 3 settembre

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “ANDERSEN”

Apertura il 14 settembre

SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE MAZZINI”

Dopo i lavori strutturali di miglioramento sismico, partiti il 17 maggio e terminati secondo crono programma il 4 settembre, la scuola aprirà regolarmente lunedì 14 settembre.

SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO “ALESSANDRO VOLTA”

A partire dal 3 settembre sono stati effettuati i corsi di recupero per gli studenti delle frazioni di Bomporto e Bastiglia ed è stato messo a disposizione gratuitamente il servizio di trasporto scolastico. Le lezioni ripartiranno per tutti lunedì 14 settembre.

Per il servizio di pre e post scuola bisognerà attendere ancora qualche settimana: l’inizio sarà comunicato solo a seguito dell’emanazione delle linee guida da parte delle autorità competenti e in particolare della Regione Emilia-Romagna.

In questi ultimi giorni che precedono il suono della prima campanella tutti gli operatori della scuola si stanno incontrando con i genitori in assemblee di classe e sezione, per illustrare la nuova organizzazione e condividere in quella sede il patto di corresponsabilità sulle misure di sicurezza anti Covid, un documento importante che ribadisce come in questa complicata fase di ripartenza sia fondamentale la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, dal personale della scuola ai genitori, dagli amministratori locali agli studenti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017