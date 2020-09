Bastiglia, serie di furti e segnalazioni di persone sospette

BASTIGLIA – Verso le 21,00 di mercoledì 23 settembre due ladri si sono introdotti in una casa in via 25 Aprile a Bastiglia. Lo racconta la stessa vittima del furto: “Eravamo in casa, luci accese, tv accesa, ma avevamo la porta del garage sul retro aperta per la gatta e da lì si accede anche in casa.

Mi hanno rubato i soldi che avevo nel borsellino, poi mio figlio, che era fuori davanti a casa, è rientrato e sono andati via.

Erano due ragazzi, non so se nordafricani, ma non neri. Ho telefonato ai carabinieri di Modena e dopo 15 minuti circa sono arrivati e dopo hanno detto che andavano a perlustrare la zona sperando di vederli ancora in giro.”

Altre segnalazioni nella zona hanno riguardato due donne, di cui una di colore con i rasta, che si aggirano suonando campanelli, da sole e a piedi, e hanno un cartellino identificativo al collo. Altre ancora, denunciano la presenza di una ragazza che suona campanelli per vendere, a suo dire, vasetti di fiori, ma che probabilmente verifica se le case siano libere.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017