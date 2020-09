Finale Emilia, Ratti: “Ci dicano quando si farà la Casa della salute”

FINALE EMILIA – Il consigliere comunale del Partito democratico di Finale Emilia Andrea Ratti chiede che vengano resi noti i tempi per la realizzazione dell’attesa Casa della salute:

“La salute non è di parte. Per questo il Pd di Finale Emilia ritiene ingiustificabile il prolungamento dei tempi di realizzazione della nuova Casa della salute, struttura fondamentale per i cittadini, già pesantemente colpiti dal sisma. A distanza di otto anni da quella tragica data non possiamo accettare che l’Asl non risponda alle richieste della Giunta. Chi rappresenta i cittadini ha il diritto di conoscere programmi, tempi ed eventuali problemi. Noi ci faremo carico tramite i nostri rappresentanti regionali di sollecitare le risposte. Inoltre, assieme alle forze politiche di opposizione, anche quest’anno, abbiamo chiesto che venga al più presto organizzato un Consiglio comunale aperto (come l’anno scorso) nel quale siano presenti dirigenti e responsabili dell’Asl per fare il punto della situazione, anche alla luce delle nuove criticità emerse a seguito della pandemia di Covid-19”.