Novi di Modena, al via nuovi corsi e webinar di cultura digitale

NOVI DI MODENA – Dopo la pausa estiva, ripartono i corsi online, gratuiti e aperti a tutti, organizzati da Pane e Internet per favorire l’alfabetizzazione digitale dei cittadini dell’Emilia-Romagna sull’uso del computer e di smartphone e tablet.

Per partecipare ai corsi basta compilare la scheda di iscrizione online: gli iscritti saranno quindi contattati dalla segreteria organizzativa che fornirà tutte le indicazioni relative all’avvio delle lezioni, con date, orari e nominativo del docente.

Il corso di alfabetizzazione online di 1° livello introduce all’utilizzo dello smartphone. I partecipanti, dopo un primo modulo introduttivo via WhatsApp in cui riceveranno assistenza per accedere alle successive videolezioni, impareranno a usare la posta elettronica, gestire lo spam, riconoscere truffe e sapere come tutelare la privacy. Il programma prevede quindi un modulo sulla navigazione, la ricerca di informazioni e contenuti digitali, con un’attenzione particolare su come evitare le fake news, e un altro sulla gestione dello smartphone e delle applicazioni. Per accedere al corso servono uno smartphone con WhatsApp e la connessione a Internet.

Il corso di alfabetizzazione online di 2° livello al pc è rivolto a chi vuole acquisire maggiore autonomia ed è già dotato di una propria casella di posta elettronica e di un computer con connessione, microfono e webcam. Tra gli argomenti che saranno trattati i sistemi di videochat, i social network, l’uso di browser, motori di ricerca e programmi di videoscrittura.

È inoltre disponibile il calendario dei webinar per lo sviluppo delle competenze digitali: gli appuntamenti di settembre saranno dedicati all’educazione dei figli e ad acquisti e vendite online.

Per partecipare ai webinar è sufficiente seguire le istruzioni presenti nella scheda descrittiva di ciascun appuntamento e accedere a Zoom nella data prestabilita.

Per avere supporto e informazioni è possibile contattare il numero verde 800 590 595 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00).

