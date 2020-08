Partiti i lavori della Casa della Salute di Mirandola, la Lega chiede chiarezza. Scrive il deputato Guglielmo Golinelli:

Apprendiamo solo oggi da fonti interne e nel silenzio di Regione, Ausl e PD che all’ospedale di Mirandola sono partiti i lavori per l’adeguamento del corpo 2 a casa della Salute. Casa della salute che è a tutti gli effetti un depotenziamento del Santa Maria Bianca, così come avvenuto per l’Ex Ospedale di Finale Emilia, su cui peraltro il consiglio comunale di Mirandola si era espresso contrariamente.

Quando abbiamo espresso preoccupazione per il trasferimento dei reparti da Mirandola a Carpi, durante l’emergenza covid, eravamo degli sciacalli.

Il 30 luglio Paolo Negro (capogruppo PD bassa UCMAN) usciva sui giornali con un titolo sensazionale: “Missione compiuta l’ospedale di Mirandola sarà a pari livello con Carpi” grazie al rilevante piano di investimenti da 34 milioni di euro in servizi, professionalità e tecnologia.

Quando abbiamo espresso sconcerto per la chiusura dell’ultima sala operatoria di Mirandola, all’inizio di agosto, partecipando al presidio organizzato dal comitato “Salviamo l’ospedale di Mirandola” e “La nostra Mirandola”, l’assessore Donini dichiarava: ” timori infondati, l ‘ospedale sarà rafforzato”, aggiungendo che per l’ospedale di Mirandola erano previsti 16 milioni di euro di cui 7,7 milioni per la prima fase di ristrutturazione del corpo 2.

Nel contempo, Paolo Negro interveniva così: c’è chi fa gara a descrivere a tinte fosche l’ospedale di Mirandola e i suoi servizi, mistificando la realtà.

Oggi, a cantiere partito, chiediamo ancora una volta chiarezza sul futuro dell’ospedale di Mirandola.

Con il corpo 2 dedicato alla casa della salute, ci domandiamo come pensa la Regione di poter fare tornare Mirandola ospedale di primo livello, a pari livello dunque con Carpi.

Al prossimo Consiglio Comunale discuteremo una mozione per chiedere la revisione del Pal, affinché le tante promesse sul potenziamento del Santa Maria Bianca, non rimangano solo parole, ma si concretizzino in fatti