Segnalazioni sulle insidie della ciclabile da Fossa a Concordia

CONCORDIA – Lamentele sulla ciclabile che da Fossa porta a Concordia e segnalazioni sul gruppo “Sei di Concordia se…”, dove sono state sottolineate criticità da parte di una cittadina delusa dall’assenza di manutenzione. Riportiamo in forma integrale la segnalazione:

Ritengo vergognoso percorrere una ciclabile come quella che da Fossa porta a Concordia dove tutti i giorni chi la percorre non può che restare deluso dai lavori mai eseguiti del taglio erba. Non parliamo poi dell’illuminazione che chissà quando sarà messa… intanto però i buchi che conterranno i lampioni sono aperti a rischio inciampo. Sotto quell’erba infatti albergano sassi che a ridosso del guardrail posso essere pericolosissimi per tutte le persone che non sapendo possono inciampare a piedi o con la bici. Ma come si fa???? Non parliamo poi dei dossi, se così si possono chiamare, che sono stati fatti a Fossa in due punti, neppure contrassegnati da strisce pedonali. Le macchine sfrecciano a velocità elevatissime e non pensiamo a cosa potrebbe succedere….non ho parole..