Ospedale Mirandola, Golinelli (Lega): “Sul Pal il Pd getta fumo negli occhi”

“Sul Pal il Pd getta fumo negli occhi” Il deputato della Lega Guglielmo Golinelli replica all’intervento del Pd Paolo Negro che giudica proposta della Lega di riscrivere il PAL come “tardiva, non è la partita che si sta giocando adesso: oggi bisogna che l’AUSL si concentri per attuare il previsto potenziamento, affinché l’ospedale di Mirandola sia rafforzato“.

Scrive Golinelli:

Il Capogruppo Paolo Negro affermando che:” Il Pal non è uno strumento statico, la programmazione sanitaria per il nostro ospedale è già cambiata…La proposta della Lega di riscrivere il Pal è tardiva, non è la partita che si sta giocando adesso” getta fumo negli occhi e dimostra di voler fare solo propaganda, in quanto è stato proprio il PAL a declassare l’Ospedale di Mirandola a struttura di “Prossimità”, innalzando quello di Carpi a struttura di “Area” ed è sul PAL che scade quest’anno, che bisogna sancire -attraverso la sua revisione- che il Santa Maria Bianca diventerà del medesimo livello operativo del Ramazzini. Infatti non può essere un Ordine del Giorno in CTSS a definire e dettagliare il potenziamento, le modifiche operative e strutturali necessarie al Santa Maria Bianca per portarlo al pari del Ramazzini, dal momento che in quest’ultimo ci sono 10 sale operatorie, reparti autonomi e terapie intensive, mentre a Mirandola ci sono solo due 2 sale operatorie, aree omogenee e nemmeno le terapie semi intensive.

Sulla Dialisi in raccordo tra Tecnopolo e Biomedicale a Mirandola apprezziamo il cambio d’idea del PD, infatti per la stessa progetto i democratici ci accusavano di voler privatizzare la sanità, mentre oggi è una proposta importante. Ricordiamo inoltre alla sinistra che furono proprio loro a rifiutare la proposta del Dott. Mario Veronesi di realizzare un centro dialisi nazionale all’interno del Santa Maria Bianca.

Guglielmo Golinelli – Capogruppo Lega per Salvini Premier Mirandola