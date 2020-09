TiramiSu, grande risultato del Gruppo Scout di San Felice sul Panaro

SAN FELICE – TiramiSu, la camminata di raccolta rifiuti del 6 settembre riservata al Gruppo Scout di San Felice, è stata un successo, e il ringraziamento è arrivato direttamente dalla pagina Facebook del gruppo TiramiSu.

Un sentito ringraziamento al Gruppo Scout di San Felice che grazie al supporto di ragazzi, bambini e genitori, domenica 6 settembre ha regalato al nostro territorio una vera boccata d’ossigeno recuperando (purtroppo) tanti rifiuti abbandonati!! ♻️

Sono stati eseguire pulizie in:

– Parco Italo Calvino

– Parco Estense

– zona piscina ed ex bocciofila

– ex ferrovia lati Coop

– ciclabile via Campo di Pozzo

– parte di via Dell’Agricoltura

– ciclabile via Perossaro

– ciclabile lato ferrovia da via Galeazza a via Canalino