Bomporto, ultimo fine settimana di Muriliberi

BOMPORTO – Ultimo fine settimana per “Muriliberi”, la rassegna d’arte contemporanea a cielo aperto, che per un mese ha arricchito di bellezza le strade di Bomporto, Solara e Sorbara.

Domenica 11 ottobre sarà l’ultima occasione per ammirare le opere esposte – dedicate al fiume, il tema scelto per questa prima edizione – nei percorsi costruiti nei tre centri: i quadri dei pittori Ivano Biasetti, Erio Carnevali, Raffaele Cimino, Giulia Bonora e Michelangelo Barbieri a Bomporto, le realizzazioni grafiche di Giulia Rossi, Antonella Battilani, Atez, Elena La Regina e Richard Poidomani Motta a Solara, le fotografie di Luigi Ottani, Tommaso Mori, Annalisa Vandelli, Enrico Maria Bertani e Diego Poluzzi, quelle dei pittori Ivano Biasetti, Erio Carnevali, Raffaele Cimino, Giulia Bonora e Michelangelo Barbieria Sorbara.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Bomporto con il coordinamento della giornalista e curatrice Laura Solieri, ha richiamato diversi appassionati d’arte da fuori provincia, che hanno apprezzato l’originalità della proposta e la qualità delle opere in esposizione.

“Mancano pochi giorni alla chiusura della rassegna – spiega il Sindaco Angelo Giovannini – e rinnovo l’invito a chi non ha ancora avuto modo di visitare l’esposizione a non perdersi questa opportunità. L’iniziativa sta per terminare, ma nei negozi e nei bar è ancora possibile trovare le mappe e i cataloghi per orientarsi nei tre itinerari. Siamo molto soddisfatti del progetto, in queste settimane abbiamo avuto conferma della visita di diversi gruppi di persone provenienti da fuori provincia e fuori regione, venuti appositamente per ammirare i nostri muri vestiti d’arte. L’idea originaria era di utilizzare l’arte per valorizzare il territorio, nonostante le oggettive difficoltà, il maltempo e alcuni muri ribelli, siamo persuasi di aver raggiunto l’obiettivo”.

