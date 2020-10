Commissione Sanità Unione Comuni Area Nord, Luppi: “Utile occasione di confronto e verifica”

Si è tenuta mercoledì 7 ottobre la Commissione Sanità dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Su richiesta della presidente dell’Unione Lisa Luppi e del consigliere Carlo Tassi, che presiede la commissione stessa, l’incontro si è svolto alla presenza dei sindaci dei Comuni dell’Area Nord e dei consiglieri dell’Unione.

Per l’Azienda USL di Modena, erano presenti il direttore generale Antonio Brambilla, la direttrice sanitaria Silvana Borsari, il direttore del Distretto di Mirandola Angelo Vezzosi e il responsabile della Direzione Medica dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola Giuseppe Licitra. Durante la commissione si è fatto il punto sullo stato attuale e sugli interventi di potenziamento della rete sanitaria dell’Area Nord, di cui fa parte l’ospedale di Mirandola: l’estensione dell’orario (ora h24) dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI) pediatrica dell’ospedale di Mirandola; l’inserimento di nuovi primari e l’acquisto di nuove tecnologie e il ripristino, sempre nella stessa struttura, degli interventi d’urgenza per Chirurgia e Ortopedia, sospesi durante l’emergenza Covid; realizzazione Hospice a San Possidonio; l’individuazione dell’Osco (Ospedale di Comunità) a Finale Emilia, da valutare in base ai bisogni del distretto di Mirandola anche su altra sede.

I vari relatori hanno inoltre illustrato le misure messe in atto per affrontare l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, valutando i possibili scenari dei prossimi mesi, con tutte le incognite e le relative ricadute sulla Sanità dell’Area Nord che l’evoluzione della pandemia comporterà. “Sono soddisfatta – commenta il presidente Ucman Lisa Luppi – per un’occasione di confronto e verifica che spero possa essere replicata regolarmente. Ritengo molto utile che obiettivi come il superamento delle aree omogenee e il potenziamento della rete sanitaria in tutte le sue componenti, tra cui l’ospedale di Mirandola, siano condivisi da tutte le componenti politiche del territorio, che insieme presidieranno il percorso iniziato con l’attenzione di soddisfare i bisogni dell’intera Area Nord.”

