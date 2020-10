Da Unimore e CNA Modena un nuovo corso gratuito per “Tecnico restauratore della meccanica dell’auto d’epoca”

Torna la collaborazione tra Unimore e CNA Modena che, insieme all’Università degli Studi di Ferrara e l’IIS Ferrari di Maranello (Modena), propongono il secondo corso gratuito IFTS – Istruzione Formazione Tecnica Superiore per “Tecnico restauratore della meccanica dell’auto d’epoca”. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 ottobre, per un massimo di 20 iscritti.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, con l’iniziativa formativa dedicata al restauro della carrozzeria delle auto d’epoca, torna la collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia e l’ente di formazione di CNA Modena, CNI-Ecipar che, insieme all’Università degli Studi di Ferrara e l’IIS Ferrari di Maranello (Modena), propongono il secondo corso IFTS – Istruzione Formazione Tecnica Superiore per “Tecnico restauratore della meccanica dell’auto d’epoca”, accessibile ad un massimo di 20 iscritti.

Il corso, interamente gratuito grazie al cofinanziamento di Regione Emilia-Romagna e Fondo Sociale Europeo, verrà presentato in occasione di un evento in programma lunedì 19 ottobre, alle ore 17.30, nella Sala Eventi del Tecnopolo di Modena (Via Vivarelli 2, 41125 Modena), fruibile anche in streaming.

Relatori d’eccezione dell’iniziativa saranno la Dott.ssa Mariella Mengozzi, Direttrice del Museo dell’Automobile di Torino – MAUTO, l’Ing. Lorenzo Morello, oggi Vicepresidente Commissione Cultura ASI con un passato di responsabilità in Centro Ricerche FIAT e poi FIAT Auto e la Dott.ssa Elena Moglia, CEO di MyLime, startup modenese che ha lanciato “MyClassic”, la prima App che notarizza in blockchain dati e foto di ogni fase di restauro della vettura.

Tutte le informazioni per partecipare all’evento o seguire lo streaming sono disponibili al link: https://bit.ly/34UKHzZ .

Le lezioni del percorso formativo IFTS, le cui iscrizioni sono aperte fino al 30 ottobre, saranno articolate in 500 ore d’aula e 300 di stage. Nelle prime 500 ore, si alterneranno lezioni applicative in officina con esperti artigiani, a momenti di aula e laboratori con restauratori, meccanici, collezionisti, ingegneri e docenti universitari per integrare le tecniche classiche di restauro con le opportunità offerte da moderne tecnologie quali additive manufacturing, reverse engineering ed analisi metallografiche. Le lezioni prenderanno il via il 25 novembre 2020 e si concluderanno a ottobre 2021. Lo stage si terrà invece da maggio a luglio 2021.

Nelle 300 ore dello stage finale, i partecipanti saranno inseriti all’interno delle principali aziende modenesi di restauro della meccanica dell’auto d’epoca, per essere guidati sul campo da tecnici e professionisti che vantano conoscenze e competenze specialistiche nel settore.

Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore in tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy.

Destinatari del corso sono giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, residenti e/o domiciliati in regione Emilia-Romagna. L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali. Inoltre, possono accedere anche persone non diplomate, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. Sarà ritenuto preferenziale il possesso di diploma tecnico/tecnologico in ambito meccanico o diploma di liceo scientifico. È requisito d’accesso la buona conoscenza della lingua inglese e una buona conoscenza dell’informatica.

Il corso vanta la partnership ed il supporto di note aziende del territorio coinvolte a vario titolo nel settore delle auto d’epoca: Automobili Lamborghini SpA; Autofficina Sauro snc; Bacchelli & Villa srl; Brandoli Egidio srl; Candini Classiche srl; Cremonini Carrozzeria srl; Ferrari Classiche; G.P.S. Classic srl; Gruppo Promotor Srl; Maserati SpA.

L’iniziativa è patrocinata da associazioni nazionali come AISA – Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile e ASI – Automotoclub Storico Italiano, nonché espozioni di auto d’epoca, a partire dalle modenesi Collezione Righini, Collezione Umberto Panini e Museo Stanguellini, fino al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino – MAUTO. Il corso ha inoltre il supporto di: CCW srl; Controllo qualità srl; Fabrizio Ventura consulting; Modelleria Modenese srl; Scuderia Belle Epoque srl; Vision Up srl; Zanasi Group srl; Fondazione ITS Maker e Modena Arte Motori.

Le richieste di informazioni ed iscrizioni possono essere indirizzate alla coordinatrice del corso, Dott.ssa Vania Spezzani (spezzani@mo.cna.it) o effettuate direttamente presso la sede di Cni-Ecipar (via Malavolti, 27 – Modena, tel. 059/269800).

