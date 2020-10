In via Cavour a Cavezzo si monta la nuova antenna per telefonini di Iliad

Sono cominciati i lavori, dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di Cavezzo, per la realizzazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile, da installarsi su nuova infrastruttura in via Cavour a Motta, su domanda dal gestore Iliad s.p.a. La Conferenza di servizi ha visto il coinvolgimento di più enti; oltre al Servizio Edilizia Urbanistica e Ambiente del Comune, ARPAE, che ha contribuito con i pareri di competenza nelle materie ambientali quali, in primis, l’inquinamento elettromagnetico, e AUSL, che ha redatto il parere di competenza in materia sanitaria. La conferenza si è quindi conclusa positivamente il 15 settembre, con il provvedimento conclusivo dello Sportello per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. Resta confermata la vigenza del disposto dell’ordinanza della sindaca del maggio scorso che prevede, in primis, di vietare la sperimentazione o installazione del 5G su tutto il territorio comunale.

