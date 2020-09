La Fiera di Modena si farà ad aprile del 2021

La Fiera di Modena tornerà ad aprile del 2021. Una scelta che Modena Fiere ha preso in queste ore per garantire agli espositori e ai visitatori una qualità ed una varietà dell’offerta all’altezza della sua storia e della tradizione. L’interesse per la manifestazione, che era stata riprogrammata per il secondo e il terzo fine settimane di ottobre, da parte di chi tradizionalmente anima gli spazi di Viale Virgilio non è mancato neanche questa volta; ma le molte incertezze che oggi inevitabilmente interessano gli eventi fieristici non di nicchia ha impedito di creare solidi presupposti per una edizione adeguata alle aspettative di chi investe per essere presente e di chi si attende di potere entrare in spazi che sono in grado di offrire proposte capaci di soddisfare al meglio le aspettative del pubblico. Ora lavoriamo per l’edizione del 2021.

