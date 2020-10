San Felice sul Panaro, al via il Piedibus

SAN FELICE SUL PANARO – Lunedì 5 ottobre ha preso il via a San Felice sul Panaro il piedibus. Dal punto di raccolta in piazza Italia, proprio davanti all’ingresso del municipio, alle ore 7.30 i dieci bambini iscritti al Piedibus si sono incamminati, tutti sorridenti con gli zaini e i gilet rifrangenti assieme a tre dei dodici accompagnatori volontari. Sono stati guidati da tante impronte colorate lungo tutto il percorso fino all’ingresso della scuola primaria Muratori percorrendo, in completa sicurezza, esclusivamente piste pedonali. Per iniziare in sicurezza è stato creato un semplice decalogo corredato anche da disegni per ricordare le regole e i comportamenti corretti da seguire da casa fino all’arrivo a scuola.

«Un progetto tanto desiderato dall’Amministrazione comunale che finalmente è diventato realtà a San Felice – ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Ferrari – e sono molto contenta di questo e spero si possa presto estendere anche ad altre zone del nostro Comune, sempre con il prezioso sostegno dei volontari».

Ci sono ancora cinque posti disponibili per chi desidera usufruire del servizio Piedibus, ed è possibile iscriversi compilando il modulo presso l’ufficio scuola-servizi sociali del Comune di San Felice sul Panaro. Per maggiori informazioni: 0535/86320 e-mail: emanuela.sitta@comunesanfelice.net

