25 novembre 2020, Giornata internazionale contro la violenza sulla donna

Nota del SIULP sulla Giornata internazionale contro la violenza sulla donna:

Questo è un anno particolare, che tutti ricorderemo con sofferenza e che ha cambiato radicalmente le nostre abitudini, cancellando ricorrenze, consuetudini e tradizioni a danno di ogni minima forma di socializzazione, persino nei contatti familiari e si spera in maniera non irreversibile.

A qualcuno viene in mente che il nucleo familiare è tornato a “vivere la casa” e ha potuto rispolverare una più diretta gestione dei figli, riscoprendo vecchie abitudini oramai perse dal correre quotidiano, seppure con restrizioni oggettive nel fare la spesa, nella didattica a distanza, etc.

Ma non per tutti la realtà della famiglia è quella del “focolare sicuro ed accogliente”.

Per alcuni è diventata una prigione, resa più isolata ed invalicabile dalle restrizioni sociali. Abbiamo assistito, proprio negli ultimi mesi, con il susseguirsi delle varie fasi della pandemia, ad un pauroso crescendo di fenomeni di violenza a carico delle donne, costrette a rimanere sotto lo stesso tetto, ahimè, del proprio aguzzino.

Nella primavera scorsa, quando tutto sembrava fermarsi, gli interventi della volante erano quasi esclusivamente rivolti a liti familiari e di convivenza, qualche volta finiti anche in tragedia.

Un anno da dimenticare, quindi, in cui l’appello del SIULP diventa ancora più accorato: stop alla violenza in tutte le sue forme!

Continueremo a contrastarla sia come poliziotti che come cittadini, perché la violenza sulle donne, crescendo in questo periodo, ha reso la pandemia una piaga sociale ancora più dolorosa e rischia di annullare le conquiste fatte, lottando in nome e per conto di chi si ritroverebbe ad aver perso la vita invano.