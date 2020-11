Caliandro e Costi: “Incentivi a medici di base e pediatri per operare nelle zone montane e più periferiche”

La carenza di medici di base e di pediatri, nelle zone montane e nelle aree periferiche rischia di creare dei situazioni di pesante carenza assistenziale. Per questo i consiglieri dem Stefano Caliandro e Palma Costi hanno presentato una risoluzione in cui chiedono di ‘incentivare al contempo la presenza di queste figure professionali, attivandosi per rafforzare, in queste aree, oltre agli ospedali, la rete assistenziale di Case della Salute, Ospedali di Comunità, medicina di base, telemedicina.‘

‘E’ necessario – spiegano i due consiglieri dem – supportare al meglio i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di operare nelle aree montane e nelle aree più periferiche, in modo da rendere più attrattivi questi territori, contrastando l’eccessivo turn-over e rispondendo al meglio ai bisogni diffusi di salute da parte dei cittadini di quei territori. E’ chiaro che non abbiamo la possibilità di intervento diretto ma è necessario che il servizio sanitario regionale, in sede di Accordo Integrativo Regionale, includa negli incentivi, criteri premianti per chi operare in ambiti territoriali dove si riscontrino particolari criticità nella copertura dei fabbisogni di personale.’

‘Si rende assolutamente necessario – concludono i due consiglieri – procedere ad attualizzare programmi e progetti alla luce della emergenza COVID e a quanto ha fatto emergere in merito alla assistenza sanitaria territoriale con un ruolo centrale della domiciliarità, rimettendo al centro i servizi sociosanitari dei distretti ed il ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, a maggior ragione laddove si creano problemi nell’assicurare gli adeguati servizi sanitari’.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017