Gibertoni (Gruppo Misto): “Covid non sia una scusa per negligenza, isolamento e mancanza di trasparenza”

Nota della consigliera regionale Giulia Gibertoni sullo stato delle CRA e della sanità:

Dopo che la mia proposta di Commissione di inchiesta sui morti nelle RSA era stata bocciata da PD&ALLEATI lo scorso maggio, i problemi ci sono ancora tutti e chi non li ha voluti riconoscere allora di certo non li ha risolti nel frattempo.

I decessi avvenuti all’interno delle Cra hanno messo in evidenza il fallimento di un modello socio-sanitario che non è stato in grado di tutelare i più deboli, un modello che si è rivelato carente sul piano sanitario nel garantire il diritto alla salute, anche a causa del continuo turn-over del personale, della precarietà contrattuale degli operatori, dell’assenza di figure come geriatri, medici e infermieri, cioè problemi strutturali del sistema socio-sanitario che non sono ancora stati risolti.

Il COVID non sia una scusa per rispettare solo alcune regole e non altre: al primo posto deve esserci la chiarezza sui protocolli impiegati e la trasparenza verso i parenti dei ricoverati, che si trovano all’improvviso rinchiusi, isolati e impauriti, senza che da fuori sia possibile tendere una mano o verificare la trasparenza.