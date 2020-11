La biblioteca di San Prospero attiva il servizio di consegna a domicilio

SAN PROSPERO – Da lunedì 23 novembre la biblioteca del Comune di San Prospero attiva il servizio di consegna a domicilio di libri e dvd su prenotazione.

Dalla stessa data, presso il cortile della biblioteca, sarà anche operativo Take away, ovvero il servizio di prestito e riconsegna su prenotazione di articoli bibliotecari. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 059/906010 negli orari di apertura degli uffici o

scrivere una mail all’indirizzo biblioteca@comune.sanprospero. mo.it .

“In questo periodo d’incertezza cerchiamo di dare continuità ai servizi, pur nel rispetto delle regole imposte dai decreti – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di San Prospero Antonio Capasso – . Il servizio Take away e quello di consegna a domicilio offre ai cittadini la possibilità di continuare ad usufruire del prestito bibliotecario. Sostenere la cultura anche attraverso semplici iniziative, in questo momento storico caratterizzato da restrizioni dovute alla pandemia, ci sembra quanto mai necessario”.

