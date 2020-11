Lugli, interrogazione al Presidente della Provincia sui numeri eccessivi di Modena su diffusione Covid-19

Guardando al trend ultimo di ricoveri in terapia intensiva e alla mortalità la spiegazione dell’accumulo di tamponi da processare e refertare potrebbe non essere quella con più peso?

Abbiamo chiesto con una interrogazione al presidente della Provincia di Modena Tomei di spiegarci il perché la provincia modenese presenti una quantità eccessiva, fuori scala, di contagi da Sars-Cov-2 rispetto alle altre province emiliano-romagnole.

La spiegazione del ritardo nella processazione e refertazione, con conseguente accumulo, sarà sicuramente presente ma non ci convinceva del tutto, ci appariva almeno parziale. Purtroppo l’analisi dei dati, sulla base dei bollettini regionali a ieri 12 novembre, su contagi, ricoveri in terapia intensiva e mortalità Covid19-relata secondo noi confermano questa impressione, suggerita anche da autorevoli istituti di ricerca indipendenti come il GIMBE che segnala, anch’essa, una anomalia modenese.

Siamo tutti alle prese con una epidemia inedita, sconosciuta, difficile da contrastare e pensiamo sia importante capire, lo ribadiamo, se ci siano situazioni oggettive o soggettive che sostengano questo recente eccesso della provincia modenese in numero di contagi, ricoveri in intensiva e mortalità. Se esiste, come sembrerebbe, analizzare e comprenderne le ragioni è il primo passo per adottare misure pubbliche e private in grado di contrastare efficacemente diffusione ed effetti sulla salute del virus.

Per questa ragione, come Progressisti e Civici per Modena, attraverso il consigliere provinciale Stefano Lugli, abbiamo presentato una interrogazione in Provincia – che si allega – per affrontare questi temi di grande attualità.

Ribadiamo la richiesta: vorremmo capire se siamo dinanzi agli effetti del caso o se ci sono cause “interne” al nostro territorio che giustificano questo anomalo andamento.