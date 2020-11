Nuovo canile, Borellini (Lega): “900 mila euro per una struttura in lamiera: riserve sul risultato ottenuto a fronte della spesa sostenuta”

“Spendere 900 mila euro per una struttura in lamiera: abbiamo riserve sul risultato ottenuto a fronte della spesa sostenuta”. Questo è il giudizio d Dorothy Borellini, consigliera comunale della Lega a Mirandola, sul nuovo canile intercomunale che sta prendendo forma in città. Sarà pronto a breve, ha annunciato l’Unione Comuni Area Nord, ma già fioccano le critiche.

Scrive la Borellini:

“Pippe”: così sono state elegantemente definite le domande da noi rivolte, ai tecnici ed agli ingegneri responsabili dei lavori di realizzazione del nuovo canile Ucman, dall’ex sindaco , ed ora consigliere comunale, di San Possidonio. Una struttura, il tanto decantato nuovo canile, completamente realizzata in lamiera, il cui costa si aggira intorno ai 900.000 euro. “Pippe”, dicevamo, chiedere dove dormiranno i cani, visto che ad oggi, all’interno dei box, non è stato previsto nessun tipo di giaciglio perlomeno rialzato dal pavimento. “Pippe”, anche chiedere di quale fonte di calore potranno godere gli amici a quattro zampe, visto che non è stato previsto alcun impianto di riscaldamento, nonostante sia già stato installato un impianto fotovoltaico con una potenza pari a 10 Kw. A tutto ciò che non è stato previsto e messo in preventivo di spesa, nell’importante investimento fatto, in pratica, dovranno fare fronte i volontari: giacigli e lampade riscaldanti comprese. Atteggiamenti infastiditi e di malcelata sopportazione quelli che ci siamo trovati di fronte, durante il sopralluogo effettuato sabato 24 ottobre. In sintesi, il canile va bene così, Ucman ha lavorato bene, e bisogna smettere di fare domande e di criticare. Noi, dal canto nostro, continuiamo a mantenere non poche riserve sul risultato ottenuto a fronte della spesa sostenuta. Il trasferimento degli ospiti del canile, dalla vecchia alla nuova struttura, è ormai imminente. Sarà nostra cura vigilare e verificare che sia garantita, agli ospiti della struttura, una permanenza idonea nel rispetto del benessere animale.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017