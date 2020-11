Mirandola, uno sguardo d’insieme sul nuovo canile intercomunale

MIRANDOLA – La segnalazione arriva direttamente dalla sua pagina Facebook: Giuliana Porcelli ha mostrato la situazione in cui versa il canile di Mirandola ed è lei stessa a descrivere quello che vede, corredando il tutto con foto che non necessitano di ulteriori spiegazioni. Riportiamo la nota in forma integrale:

Oggi visita guidata al nuovo canile intercomunale di Mirandola: la sensazione quando entri è quella di trovarsi in un carcere al 41 bis oppuranche di un noto campo di concentramento…. ma pare che siano state rispettate le norme regionali come affermano i Tecnici incaricati ovvero “ogni scarrafone è bello a mamma sua” Due foto successive mostrano lo sportellino x il rancio : uguali a quelle dell’Ucciardone e di San Vittore nel braccio dei detenuti pericolosi …. Ma la cosa meravigliosa è l’ultima foto detta “della cordella rossa ” .. che fa alzare la tagliola per mandare fuori i cani pericolosi Osservazioni : a) nelle celle di detenzione manca un rialzo dal pavimento per fare l’angolo cuccia b) il riscaldamento non c’è, e a detta dei Tecnici/Politici presenti non serve, e contemporaneamente c’era una cagnolina in braccio ad una signora del loro gruppo con il cappottino alla moda c) gli alberi faranno ombra fra una decina di anni appena li pianteranno Dulcis in fundus, il saluto finale dei Tecnici: siamo stati bravi e non rompeteci le scatole, e da parte nostra ci aspettiamo una bella interpellanza in UCMAN





A questo, si aggiunge una nuova denuncia di inciviltà da parte della stessa Porcelli che segnala l’ennesimo caso di spazzatura abbandonata nell’area dei cassonetti: Canile di Mirandola : non basta la sfiga dei ritardi del nuovo canile, non basta l”incendio della cucina, perché possiamo aggiungere i merdoni che durante la notte abbandonano rifiuti vicino ai cassonetti.

