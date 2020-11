Pmi Day di Confindustria Emilia, venerdì 20 novembre dalle 10.30 in forma digitale

Anche quest’anno Confindustria Emilia Area Centro parteciperà alla giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese, il Pmi Day-Industriamoci, che, giunto alla sua undicesima edizione, si svolgerà venerdì 20 novembre dalle 10.30 in forma digitale.

L’iniziativa, nata nel 2010 con l’obiettivo di raccontare ai giovani il mondo dell’impresa attraverso visite guidate in azienda, offrendo loro l’opportunità di osservare da vicino la realtà produttiva delle imprese e il loro impegno quotidiano a favore della crescita, alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria dovrà quest’anno svolgersi in una modalità alternativa, rispettando i protocolli di sicurezza per il contrasto e il contenimento del Covid-19 e confermando la svolta digitale avviata in occasione del Pmi Day 2019, voluta per coinvolgere quanti più studenti possibile avvicinando il racconto del mondo dell’impresa a quello dei giovani.

Per le scuole, sarà un’occasione per consentire a tutti gli studenti che lo vorranno di partecipare a una edizione straordinaria che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Confindustria Emilia.

Dopo i saluti introduttivi di Gian Luigi Zaina, presidente della Piccola Industria di Confindustria Emilia, sono quattro gli imprenditori che quest’anno si faranno “ambasciatori della cultura d’impresa”, raccontando la propria esperienza a più di un migliaio di studenti tra Bologna, Ferrara e Modena: Monica Talmelli, alla guida di F.A.M.A.R., si concentrerà sul tema dell’imprenditoria femminile e del cambio generazionale; Maria Silvia Pazzi, CEO di Regenesi, parlerà ai ragazzi di economia circolare; l’intervento di Michele Poggipolini, executive director di Poggipolini, verterà sulla ricerca e innovazione; Claudio Stefani, amministratore delegato di Giuseppe Giusti Gran Deposito Aceto Balsamico, racconterà invece il mondo del marketing e della comunicazione.

“L’ambizione che ci anima, resa ancora più forte dalle difficoltà e dalle limitazioni che il periodo di emergenza sanitaria ha imposto a tutti noi, è quella di trasferire ai ragazzi, che un giorno saranno a capo delle nostre aziende, il valore della cultura d’impresa, fornendo loro alcune informazioni sul territorio produttivo in cui vivono. Sfruttando le potenzialità del digitale, il Pmi Day 2020 sarà un importante momento di riflessione e di conoscenza aperto a tutti i giovani che vorranno partecipare”, dichiara Gian Luigi Zaina, presidente della Piccola Industria dell’Associazione.

Anche quest’anno, clou dell’incontro sarà il questionario interattivo creato da Confindustria Emilia, con il supporto del Dipartimento di Economia dell’Università di Ferrara, sulla propria app, nella sezione Scuola e Territorio, che servirà a testare la conoscenza che i ragazzi hanno del loro territorio e a dare informazioni, in funzione delle preferenze e degli interessi, sul mondo della formazione per avere un’idea in prospettiva del loro possibile futuro professionale.

